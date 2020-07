‘Corona’ kost Boxtel nu al twee ton extra: ‘We proberen iedereen zo veel als mogelijk tegemoet te komen’

BOXTEL - Parkeermeters werden minder goed gevuld, terrasbelasting hoefden ondernemers niet te betalen, extra kosten voor de milieustraat. De financiële teller door de coronacrisis staat in Boxtel voorlopig op ruim twee ton in het rood.

Lang niet alles is in beeld. En veel gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn nog niet verwerkt.

Twaalf kantjes tellende coronabrief

Boxtel heeft evenwel toch zo secuur mogelijk op een rij gezet wat 'corona' tot nu toe voor de gemeente heeft betekend. In ieder geval een min van ruim 200.000 euro, zo is in de liefst twaalf kantjes tellende 'coronabrief' van burgemeester Ronald van Meygaarden aan de gemeenteraad te lezen.

Een bedrag veroorzaakt door minder inkomsten aan de ene kant (zoals afname van parkeergelden, wegvallen pachtgeld kermissen en niet innen van onder meer de terrasbelasting) en extra uitgaven (onder meer voor acuut regelen van meer thuiswerken en verkeersregelaars milieustraat) aan de andere.

Quote Want we krijgen voor een lange tijd te maken met kosten die corona gerela­teerd zijn Ronald van Meygaarden

Waarschuwing

Daarmee echter is het verhaal nog niet ten einde, waarschuwt de burgemeester ook. ,,Want we krijgen voor een lange tijd te maken met kosten die corona gerelateerd zijn. Die onder meer te maken hebben met de 1,5 meter-samenleving. Maar ook met extra kosten voor ict in verband met thuiswerken van personeel. De omvang daarvan is op dit moment niet in te schatten."

En of de belastingopbrengsten, zoals parkeergeld, toeristenbelasting en kermisgelden zich zullen herstellen, is ook nog maar afwachten, aldus Van Meygaarden in zijn brief.

Compensatie

Maar helemaal in de put vanwege de financiële gevolgen van de crisis zit de burgemeester ook weer niet. 'Den Haag' heeft namelijk inmiddels al een flink bedrag richting Boxtel (en ook andere gemeenten) gestuurd ter compensatie. Zo is voor verlies aan toeristen- en parkeerbelasting 50 mille overgemaakt en voor extra uitgaven in het sociaal domein (zoals voor de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen) nog eens zes ton.

Quote We proberen iedereen zo veel als mogelijk tegemoet te komen. Maar regelmatig is en blijft dat schipperen Ronald van Meygaarden

Van Meygaarden laat de raad ook weten dat op veel terreinen de werkzaamheden weer worden opgepakt. ,,Onze rol is daarbij treffen van maatregelen voor het nieuwe normaal. En ook proactief ondersteunen van organisaties, ondernemingen en inwoners. Ze faciliteren en verbinden."

Dat is complex, constateert de burgemeester. Want: ,,Wat een voordeel is voor de ene partij, is soms een nadeel van een andere. We proberen iedereen zo veel als mogelijk tegemoet te komen. Maar regelmatig is en blijft dat schipperen."