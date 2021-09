‘Corona-pandemie? Schijndel was ook jaren zoet met Spaanse griep en andere besmettingen’

Wijlen Ben Peters was er in het verleden al mee begonnen. Het verzamelen van een berg gegevens over chirugijns, medicine doctoren en huisartsen. Toen hij eind 2004 kwam te overlijden, namen Henk van den Brand en Henk Beijers samen het stokje over om een mooi boek te maken over de medische zorg in Schijndel tussen grofweg 1515 en 1990.