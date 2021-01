Corona sloeg keihard toe in hospice in Wijbosch

WIJBOSCH - Het leek zo goed te gaan in het Anna Hospice in Wijbosch. ,,Het hele jaar hadden we nauwelijks een besmetting binnen, maar in december sloeg het virus keihard toe.”

Hoe het virus binnen kwam, weet teammanager Ellen van der Heijden van Anna Hospice in Wijbosch niet. ,,Het kan zijn via een nieuwe gast of een bezoeker. Dat is moeilijk na te gaan.” Wel weet ze dat het virus hard toesloeg. ,,Alle vier onze gasten raakten in december besmet. En hetzelfde gold voor vier vrijwilligers en drie medewerkers”, zegt Van der Heijden. Drie gasten zijn inmiddels overleden.

‘Heel vreemd jaar achter de rug’

Het oude Annahof ligt naast verpleeghuis Sint-Barbara. ,,We hebben een heel vreemd tweede jaar achter de rug”, zegt Van der Heijden. ,,We hebben nauwelijks een besmetting gehad. Alleen tijdens de eerste golf sloeg het virus één maal toe.”

Eind 2020 was het virus dus onverbiddelijk. ,,Een heel moeilijke periode was het.” Het hospice liet wel nog bezoek toe, maar in zeer beperkte mate. ,,En bezoekers moesten beschermende kleding dragen, zoals schorten, handschoenen en medische mondkapjes. We hebben onze gasten wel tot het einde toe hier kunnen verzorgen.”

Quote We horen van familie dat het afscheid nemen, hoe verdrietig ook, als een mooie ervaring wordt beleefd Ellen van der Heijden , Teammanager Anna Hospice Anna Hospice ontving in 2020 in totaal 30 terminale gasten. Het gasthuis kreeg van gasten en hun familie een rapportcijfer van gemiddeld 9,1. Van der Heijden: ,,Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het mooiste vind ik dat mensen hier een ‘thuis’ vonden. Daar doen we alles aan.”

En: ,,We horen van familie dat door de zorg die we in het hospice kunnen bieden, het afscheid nemen, hoe verdrietig ook, als een mooie ervaring wordt beleefd. En dat die de familieband hechter maakt.”

Anna Hospice telt zo'n 25 vrijwilligers en zeven professionele zorgmedewerkers; artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en geestelijk verzorgers. ,,Door onze medewerkers kunnen we hier ook complexere zorg verlenen.” Gasten verblijven meestal maximaal drie maanden in het hospice. ,,Maar daar zit uiteraard wel rek in.” Het hospice kan maximaal vijf ongeneeslijk zieke gasten - vanaf 18 jaar - tegelijkertijd ontvangen in het gebouw aan de Eerdsebaan.

Volledig scherm Het interieur van Anna Hospice in Wijbosch. © Irma van der Meijs/Laverhof

Volledig scherm Anna Hospice is gevestigd in het voormalige klooster Annahof in Wijbosch. © Cindy Langenhuijsen Fotografie