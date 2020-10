Corona: strop voor Boxtelse horeca, mazzeltje voor de automobilist

BOXTEL - Het coronavirus zorgde ervoor dat auto's in de weekend van de Boxtelse Markt werden verbannen. Om zo de horeca meer ruimte te geven voor terrassen. Oplaaien van hetzelfde virus is de reden dat 'blik' weer ruim baan krijgt op het plein. Een maand eerder dan gepland.

Het zal weer even wennen zijn tijdens de weekenden. Automobilisten, zoekend naar een parkeerplaats op de Boxtelse Markt. Sinds juni gaf het plein op die dagen namelijk een ander beeld. Zonder 'blik' en zo wat geheel gevuld met terrassen. De plaatselijke slogan 'bruisend centrum' kreeg zo waar glans.

Donkere maanden goedmaken

Door de coronacrisis kreeg de horeca de ruimte om zo de donkere maanden van het voorjaar wat goed te maken. Datzelfde virus zorgt er nu voor dat het vanaf vandaag gedaan is met de pret. De Markt gaat weer open en auto's nemen het over. Een maand eerder dan gepland. Met de aangescherpte coronamaatregelen als oorzaak. Ook de meeste activiteiten die in het kader van 'bruisend centrum' op de rol stonden, zoals een bingo voor senioren en modeshows, zijn geschrapt.

Volledig scherm Op de Boxtelse Markt werd het steeds drukker in de zomer. © Peter De Bruijn

Echter, ondanks de tegenvaller, is voorzitter Luc Broos van het centrummanagement opgewekt. Over de afgelopen maanden waarin volgens hem een flinke stap is gezet op weg naar wat Boxtel al tijden nastreeft: een bruisend centrum. ,,Vriend en vijand zijn het er over eens: de autovrije Markt in het weekeinde is een succes geweest. Het heeft ondernemers ook geholpen in ieder geval een deel van het slechte voorjaar goed te maken.”

Ruim baan voor het terras

Broos zegt ook tevreden te zijn op de manier waarop 'ruim baan voor terrassen' tot stand is gekomen. ,,De samenwerking met Boxtel Vooruit en de gemeente, het werk van coördinator Jordi van den Boer, het heeft alle bijgedragen aan het succes." Ook de extra activiteiten die zijn georganiseerd, hebben dat. ,,Er was reuring in het centrum."

Volledig scherm Het uiteindelijke besluit over seizoenparkeren neemt de gemeenteraad. Nog onduidelijk is wanneer daarover wordt gesproken. © Jan Zandee

Hekken?

Wat dan ook zeker een vervolg moet krijgen, vindt Luc Broos. ,,Het lijkt voor mij een abc'tje dat afsluiting in de weekenden van april tot en met september blijvend wordt. Ook belangrijk om dat voor lange tijd vast te stellen. Kunnen ondernemers er op inspelen. Bijvoorbeeld met een fraaiere inrichting, zoals bloembakken in plaats van hekken. We hebben ook geleerd. Dat regels voor fietsers helderder moeten zijn. Maar zeker ook dat evenementen zoals ze er zijn geweest hebben bijgedragen aan sfeer en omzetten. De samenwerking met Boxtel Vooruit zetten we voort.”

Het uiteindelijke besluit over invoeren seizoenparkeren op de Markt neemt de gemeente. Wethouder Eric van den Broek laat weten nog dit jaar met alle partijen over het project van deze zomer te willen praten en er naar te streven voor 1 januari helderheid te verschaffen.