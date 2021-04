Corona-verveling te lijf met Lockdownspel in Sint-Michielsgestel

Boerderij en Gasterij 't Dommeltje Boxtel weer uit de startblok­ken na verwoesten­de brand

5 april BOXTEL - Aan het einde van de tunnel gloort er weer licht voor John en Hanny van Hal van Boerderij en Gasterij ’t Dommeltje in Boxtel. Bijna anderhalf jaar na de verwoestende brand die de grote panden in de as legden, is de wederopbouw bijna afgerond. De eerste buitenactiviteiten zijn alweer begonnen met het boerengolf en de boerenlympics (zeskampspel). Die activiteiten vallen onder de regels van het buitensporten tot 27 jaar.