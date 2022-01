Corona was een spelbreker, maar wilgen knotten in Lennisheuvel kan weer gewoon

,,Kijk uit! Er komt een auto aan!” Oranje pylonen bakenen een stuk van de Koevoortseweg in Lennisheuvel af. Twee verkeersregelaars van de Natuurwerkgroep Boxtel (WNLB) zorgen deze zaterdagochtend voor een veilige verkeerssituatie, terwijl de knotwilgen in de berm worden gesnoeid.

Quote Laatst hebben we in de Dommelbimd geknot, het tv-programma Binnenste­Bui­ten maakte er opnames van Frank de Bont, Verkeersregelaar en knotter

De knotwerkploeg is druk in de weer met snoeitangen, een motorzaag en een elektrische zaag. Anderen sjouwen de takken weg. ,,Fijn dat we nu met meer mensen zijn”, vindt medecoördinator en knotter Hans Volmer. ,,De takken moeten namelijk snel van de weg af vanwege het verkeer.”

Zuinig op vrijwilligers

De knotwerkploeg kon een tijdje niet werken vanwege corona, maar de draad is weer opgepakt. ,,We werken nu in twee groepen, zo kunnen we afstand van elkaar houden”, legt Volmer uit. Hij knipt een tak door. ,,Het is van belang dat je de bomen elke drie jaar knot, anders worden de takken zo groot dat het werken wel erg zwaar wordt. Ja, we zijn allemaal boven de 65 jaar. Je moet zuinig zijn op je vrijwilligers. Bovendien kunnen de wilgen inscheuren als de takken te groot worden.”

Volledig scherm Koffie en worstenbroodjes voor de Natuurwerkgroep Boxtel tussen het wilgen knotten door in Lennisheuvel. © Noor Reigersman/BD

Al die takken die keurig in de sloot liggen opgestapeld, waar gaan ze naartoe? ,,Straks haalt iemand ze op die er een heg van gaat vlechten. En een deel gaat naar de Beekse Bergen. Voor de olifanten.”

Knotter Theo van Doorn legt zijn motorzaag weg. ,,Hij moet geslepen worden.” Intussen gaat het geluid van de elektrische zaag door. ,,Dat is net een figuurzaag”, vindt Van Doorn. Hij kijkt tevreden naar de andere knotters. ,,Fijne mensen. Je wordt meteen in de groep opgenomen. We hebben allemaal dezelfde interesse in de natuur.”

Nationale televisie

Dan is het tijd voor koffie en een worstenbroodje, bij de schoondochter van de eigenaresse van de knotwilgen: Ilona van den Langenberg. Ze reikt de koffie uit aan alle knotters die netjes op anderhalve meter afstand van elkaar rondom een vuurkorf gaan zitten. Verkeersregelaar Frank de Bont schuift als laatste aan. ,,Ik ben gecertificeerd als verkeersregelkaar, dus het is wel logisch dat ik dit werk doe.”

Tijdens andere knotochtenden knot De Bont gewoon mee. ,,Laatst hebben we in het natuurgebiedje de Dommelbimd in Boxtel geknot. Verder werd er een heg gevlochten en een afrastering gerepareerd. Het tv-programma BinnensteBuiten maakte er opnames van. Dat duurde van half negen ’s morgens tot een uur of drie. Ze zochten een winteractiviteit om te filmen en dit vonden ze een leuk onderwerp. En wij vonden het ook leuk!”