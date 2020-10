Corona zet streep door raad Boxtel; nog geen duidelijkheid over huisvesting arbeidsmigranten

BOXTEL - Het voorstel hoe om te gaan met huisvesten van arbeidsmigranten in Boxtel zou gisteravond eindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Zou. Want na eerdere vertragingen, gooide dit keer het oprukkende coronavirus roet in het eten.

Beleid huisvesting arbeidsmigranten. Het stond voor gisteravond pontificaal op de agenda van de Boxtelse gemeenteraad. Tot daadwerkelijk bespreken en vaststellen van het langverwachte voorstel is het evenwel niet gekomen. De vraag per telefoon van burgemeester Ronald van Meygaarden aan de fractievoorzitters, 'is het vanwege de coronamaatregelen wel verstandig bijeen te komen?', werd met 'nee' beantwoord. Dus werd er een streep gezet door de vergadering en ook door de behandeling van het voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

150 arbeidsmigranten

De behoefte aan duidelijkheid over diezelfde huisvesting is groot. Boxtel wil via complexen waar tenminste 150 arbeidsmigranten kunnen wonen, zorgen voor fatsoenlijk onderdak en ook de overlast in woonwijken daarmee terugdringen. Al meer dan twee jaar wordt erover gesproken. Door verschillende oorzaken, zoals ziekte van de projectleider, is een besluit steeds opgeschoven. Met blijvende onzekerheid, zoals voor initiatieven voor het realiseren van de gewenste wooncomplexen.

Uitstel

,,Op zich was uitstel goed mogelijk'', laat fractievoorzitter Vera Brouns van het CDA weten. ,,Wel vervelend, maar het heeft geen onomkeerbare gevolgen.'' Een onderdeel van het beleid, het zogenaamde paraplubesluit dat voorkomt dat in kamers meer dan vier mensen wonen, moet wel voor 11 november zijn vastgesteld. ,,Dat stukje behandelen we nu in de vergadering van 27 oktober waarin ook de begroting wordt besproken'', zegt Brouns, enigszins hoopvol.

Echter, als de bijeenkomst van gisteren al werd geschrapt, hoe zit het dan met die van over twee weken? Zeker nu de coronamaatregelen nog eens flink zijn aangescherpt en er geen zicht is op snelle verbetering van de situatie. ,,Laat ik voorop stellen: gezondheid voor alles'', meldt Mariëlle van Alphen, fractievoorzitter BALANS. ,,Maar daar worstelen we natuurlijk wel mee. Want de begroting zal toch ook vastgesteld moet worden. De kans dat het over twee weken kan, acht ik gezien de huidige omstandigheden echter klein.''

Alternatieven

Vandaag bespreekt de agendacommissie wat de komende weken te doen met de raadsvergaderingen en de te behandelen voorstellen. Wat Van Alphen betreft zijn alternatieven denkbaar. ,,Hoewel dat niet mijn voorkeur heeft, zouden we digitaal kunnen vergaderen. Of fysiek met één raadslid per fractie. We zullen creatief moeten zijn, met inachtneming van de regels.''