Corona zorgt voor forse stijging werkloosheid, jongeren de pineut

MEIERIJ - Corona heeft nu ook de arbeidsmarkt in de Meierij duidelijk in zijn greep. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het UWV, over april. Het aantal mensen met een ww-uitkering is in die maand fors gestegen. Vooral jongeren zijn de klos.

In Meierijstad en Sint-Michielsgestel steeg het aantal mensen met een ww-uitkering met 14 procent, in Boxtel met 12 procent en in Haaren met 10 procent. Daarmee is deze regio geen uitzondering. Want het provinciale gemiddelde ligt op een toename van 14 procent in april; in maart was dat nog 4 procent. Landelijk is de verhoging in april nog hoger: 17 procent.

Jongeren

Het beeld onder Brabantse jongeren tot 27 jaar is een stuk dramatischer. In die groep nam het aantal ww-uitkeringen in april toe met 74 procent (tot 5.800 uitkeringsgerechtigden), ten opzichte van maart. Vergeleken met nog een maand eerder - februari, toen de coronacrisis nog niet uitgebroken was - is de stijging nog groter: 119 procent.

De reden is helder volgens het UWV: in de horeca en de uitzendbedrijven is het werk zo goed als stil komen te liggen en juist daar werken veel jongeren. Ook hebben veel jongeren een flexibel contract en dus verliezen zij in tijden van economische neergang vaak als eerste hun baan.

Vaste baan

De stijging van het aantal werkloosheidsuitkeringen onder Brabantse jongeren staat vooralsnog in contrast met de toename ervan in de groepen 27-50-jarigen en 50-plussers. In die categorieën nam het aantal uitkeringen in april toe met respectievelijk 16 procent (2.700 uitkeringen) en 5 procent (900 uitkeringen), weer vergeleken met maart.