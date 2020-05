Coronacrisis leidt tot veel meer afval op straat, 'Slinger ze op de bon’

Marijn Mutsaars is het spuugzat. ,,Het loopt de spuigaten uit met al dat afval op straat", zegt de Schijndelaar. Bij hem schuin tegenover staan een kledingcontainer en een glascontainer bij de Spar aan de Papaverstraat. Sinds het coronaviris rondwaart, staat er véél meer illegaal afval bij de containers dan normaal. Dit is het geval in vele Brabantse straten.



,,Veel mensen slaan aan het opruimen, ook zijn ze veel meer thuis. Dat leidt tot veel meer afval op straat. En de glascontainer kan ook al die lege flessen niet aan.”

Mutsaars verbaast zich erover wat mensen zoal op straat zetten. ,,Tuinstoelen, speelgoed, laatst stond er zelfs een grote glasplaat op straat. Levensgevaarlijk...”