Coronacrisis vertraagt bouw zwembad Sint-Oedenrode, maar niet die van Veghel

SINT-OEDENRODE - Zwemliefhebbers in Sint-Oedenrode moeten wat langer geduld opbrengen voordat zij hun baantjes kunnen trekken in het nieuwe zwembad De Neul. Door de coronacrisis lopen de nieuwbouwplannen vertraging op.

Volledig scherm Een schets van de locatie voor het nieuwe zwembad in Veghel. Op de plek van het huidige zwembad De Beemd zijn supermarkt Aldi en een flinke parkeerplaats gepland. © Meierijstad Voor het nieuwe zwembad De Beemd in Veghel heeft de coronacrisis vooralsnog geen gevolgen, zo verwacht het gemeentebestuur van Meierijstad. Dit valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. ‘Inschrijvers voor de aanbesteding van de bouw van de zwembaden hebben uitstel gevraagd. Zij hebben aangegeven geconfronteerd te zijn met personele problemen, zowel intern als extern bij onderaannemers en toeleveranciers', zo melden burgemeester en wethouders in de brief.

De opleverdatum voor zwembad de Neul is voorlopig verschoven van september 2021 naar eind 2021. De voorbereidingen voor de sloop van het huidige bad zijn inmiddels in volle gang. De werkzaamheden zijn aan bedrijven uit Meierijstad aanbesteed en de sloopvergunning is aangevraagd. De sloop is gepland tussen halverwege augustus en halverwege oktober, meldt het college.

Volledig scherm Wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad bij de locatie waar het nieuwe zwembad in Veghel is gepland, aan het Stadhuisplein. © Robèrt van Lith/BD

Sluitingsdatum is nog niet bekend

Zwemmers uit Sint-Oedenrode zijn tijdens de periode van sloop en nieuwbouw - anderhalf tot twee jaar - aangewezen op zwemwater in de omgeving. De precieze sluitingsdatum van De Neul is nog niet bekend.



Voor Veghel is de start van de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2021 gepland. Dit nieuwe bad komt op het Stadhuisplein, naast de locatie van het huidige bassin. Supermarkt Aldi wil verhuizen naar de huidige locatie van De Beemd. Gesprekken hierover lopen met de gemeente Meierijstad.

Bijna 20 miljoen euro

Het krediet voor beide zwembaden - in totaal bijna 20 miljoen euro - komt op donderdag 25 juni op de agenda van de gemeenteraad. Begin dit jaar is de aanbesteding geplaatst op TenderNet.nl. Het is de bedoeling dat één bouwteam beide zwembaden gaat bouwen, om te beginnen in Sint-Oedenrode.

Als de beperkende maatregelen rond het coronavirus het toestaan, wil de de gemeente Meierijstad op dinsdag 12 mei een informatieve avond over beide zwembaden houden voor belangstellenden. Die begint dan om 19.30 uur in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.