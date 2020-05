Coronamonument in binnentuin van Wereldhuis

BOXTEL - Zwaar getroffen werd zorgcentrum het Wereldhuis in Boxtel de afgelopen twee maanden door het corona-virus. Zeventien van de 124 bewoners overleden aan de ziekte. Geen wonder dat juist bij dit zorgcomplex een klein monument is geplaatst dat de herinnering aan deze barre tijd voor altijd levend moet houden.

Dat monument - een ‘stiltezuil’ genoemd - is gemaakt door de Boxtelse kunstenaar Marten Groen; hij wilde het plaatsen op een plek in zijn woonplaats die nauw verbonden is met de effecten van de corona-uitbraak. Dat werd het Wereldhuis. Directeur Jan-Kees Metz is blij met die keuze. ,,We hebben nu een gedenkplaats die ons in de toekomst herinnert aan een zwarte periode die het Wereldhuis heeft meegemaakt.”

In de binnentuin

Van de 124 bewoners van het zorgcentrum aan de Achterberghstraat raakten er zo’n vijfendertig besmet met covid-19. Het precieze aantal is niet bekend omdat niet iedereen in het zorgcomplex is getest. Van die vijfendertig bewoners met (waarschijnlijk) covid-19 zijn er dus zeventien mensen overleden, de andere achttien zijn hersteld. Van de medewerkers werd een handvol ziek. Zij zijn in thuisisolatie gegaan en inmiddels weer beter.

Het beeld is deze week onthuld in de binnentuin van het Wereldhuis. Dat gebeurde in kleine kring, vanwege de beperkende maatregelen die gelden.

240 cliënten positief getest

Het Wereldhuis is onderdeel van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) die in Boxtel en De Langstraat actief is. Ongeveer 450 cliënten ontvangen wijkverpleging van ZGEM en zo’n duizend ouderen woont binnen één van de locaties. Van deze groep van bijna 1.500 cliënten zijn er ongeveer 240 positief getest of verdacht van een besmetting met het corona-virus. Er zijn 57 ouderen overleden aan het virus.