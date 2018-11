Corrie kijkt tv met kabouters in zwembroek en wel vijftien Boeddha's

BOXTEL - Koken kan ze er niet. Want het keukenaanrecht staat vol met beeldjes en porselein. TV kijken in de woonkamer: honderden beelden kijken mee. En 's avonds naar bed? Dan moeten de poppen en teddyberen aan de kant. Corrie Bekers (85) verzamelt graag. Héél erg graag.

Wie kan dat zeggen. Als Corrie Bekers (85) in haar appartement bij Vinckenrode in Boxtel enige moeite heeft gedaan om de afstandbediening te pakken en de tv aanzet voor het journaal of GTST, kijken een witte porseleinen aap, een indiaan, vijftien Boeddha-beelden, twee grote kabouters in een zwembroek én een fakir mee.

Quote Op die rommelmark­ten, tja, dan kan ik het niet laten. Voor een habbekrats kom je de allermooi­ste beelden tegen Corrie Bekers Sommigen zouden haar compleet voor gek verklaren. Want wie plant zijn huis nou toch zo vol met stenen, en houten beelden, porselein en andere prullaria. Maar voor Corrie is het de normaalste zaak van de wereld. Haar ogen glinsteren als je met haar over de beelden praat. Pretoogjes zijn het. Ze verdrijven haar waterlanders die onderhuids altijd aanwezig zijn. Dat is ook niet gek. IJzeren Hein rukte zo dichtbij een paar geliefden weg, zoals haar lieve zoon Jan die veel te vroeg stierf. Na de dood van haar man probeerde ze in Vinckenrode haar eigen leven weer wat op te bouwen. Op kousenvoeten schuifelt Corrie Bekers omzichtig langs haar collectie. Ze weet precies van elk van de honderden aankopen op welke rommelmarkt ze die heeft bemachtigd, en vaak nog voor hoeveel euro's, dubbeltjes of kwartjes. In Vinckenrode kreeg ze kennis met bewoner Jan Traa, een oude buurjongen van vroeger in het dorp. ,,Ik heb zelf geen auto. Dan rijdt Jan mee. Soms naar de kringloopwinkel Het Goed, dan weer eens naar een rommelmarkt in Nieuwkuijk of dichter in de buurt. Ik heb zelf geen rijbewijs. Dus dat is heel fijn zo. En op die rommelmarkten, tja, dan kan ik het niet laten. Voor een habbekrats kom je de allermooiste beelden tegen.” Dan lacht Corrie vrolijk: ,,Jan Traa zegt wel eens. ‘je moet entree vragen in je huis, ‘t is net een museum’.”

Aan Jan Traa heeft Corrie veel steun en vriendschap. ,,We kijken bij hem samen tv en we eten samen. Aan het einde van de maand telt hij de bonnetjes op en delen we de kosten. Daarom hoef ik thuis niet te koken en is mijn aanrecht een extra plek voor mooie beeldjes", lacht ze opnieuw.

Zelfspot

Corrie is nog heel goed ter been. Ze heeft geen Thuiszorg of hulp nodig. ,,Die zouden hier niet eens uit de voeten kunnen”, zegt ze met een beetje zelfspot. ,,Maar zolang ik het zelf nog kan, geniet ik van deze drukte in huis. Ik poets zelf alle beeldjes. Dat is meer dan een dagtaak. Maar ik doe elke dag een stuk. Ik ben erg proper in huis.”

De verzamelwoede van Corrie begon een jaartje of tien terug. ,,Ik ben gewoon katholiek opgevoed, niet extreem of zo. Op een rommelmarkt in De Rots in Boxtel vond ik een paar mooie heiligenbeelden. Zo is het begonnen. Later kocht ik ook allerlei andere beelden. Boeddha's, Oosterse beelden, kleine porseleinen beeldjes, poppen, bordjes voor aan de wand, kabouters van Rien Poortvliet, noem maar op. Van Poortvliet heb ik ook een mooi servies. Onlangs heb ik in Limburg nog een heel mooi houten kruis met een Jezus-torso gekregen. Mooi in de boenwas gezet en opgepoetst.”

Corrie haakt en breit er ook op los. Ze maakt kussens met gehaakte hoezen. Ze stapelen zich op in de zithoek, in de al overvolle kamer. ,,Het is een leuk tijdverdrijf. Vroeger was ik coupeuse en maakte ik mantelpakjes en kleding. Dat doe ik niet meer. Maar haken en breien én die beelden, dat is mijn lust en mijn leven. En zolang mijn pensioentje het toe laat, blijf ik naar de rommelmarkt gaan.”