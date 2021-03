Corrie veertig jaar kassière: ‘Ik nam de bliepjes in mijn hoofd mee naar huis’

Groei varkensbe­drij­ven Laar en Nieuw Laar: ‘Niet van deze tijd met corona’

16 maart BERLICUM - Twee inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel verbazen zich over het feit dat in het plan Laar en Nieuw Laar in het buitengebied van Berlicum nog steeds twee agrarische bedrijven met tien procent mogen uitbreiden. ,,Het past niet in coronatijd om nog over zulke bestemmingsplannen te praten en ze uit te voeren", vinden zij. Ze doen een dringende oproep voor een ‘pas op de plaats’ aan de politiek.