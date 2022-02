Creativiteit borrelt op bij carnavalsclubs. Van Ploegersland tot Schorsbos: er is genoeg te doen

De prins is uit functie en blijft uit functie. Er is geen boerenbruiloft en geen grote tent op de Markt in Schijndel. Ook geen officiële optocht. ,,Eigenlijk zijn alle protocollaire zaken afgelast", vertelt Harrie van Herpen, minister van protocol. ,,De clubs moeten het nu zelf organiseren.” En dat doen ze ook.

,,Gisteren zijn we met zo'n 25 carnavalsclubs bijeen geweest. Ze gaan een alternatieve optocht regelen. Dus niet met wagens, maar met groepen en individuele lopers.” Toch nog van zuid naar noord in Schorsbos dus.

Volledig scherm Schorsbos (Schijndel) is een van de weinige plekken waar dit jaar een optocht plaatsvindt. Weliswaar met loopgroepjes en niet met grote wagens zoals hier in 2018. © Marc Bolsius/Fotoburo Bolsius

Andere clubs organiseren activiteiten bij hun thuishonk. ,,Een Lalala aovond en een eigen Kolderieke aovond. Leuk om te zien dat iedereen wat onderneemt. De dweilorkesten roepen ook op om volgende week samen muziek te maken buiten op straat.”

Maandag voor de oudjes

Mullukzuipertjesland (Gemonde), waar nooit een volwassen prins is maar de jeugd- prins en prinses tijdens carnaval de scepter zwaaien, begint al aardig in carnavalssferen te komen. De inwoners werden door de Mullukzuipertjes opgeroepen hun huis zo mooi mogelijk te versieren. De Hoogheden roepen in het carnavalsweekend een winnaar uit.

Op maandag is het de beurt aan de ‘oudjes’. Dan is het tijd voor het jaarlijkse Ouwemullukzuipersbal in de Schuif. Zonder het koor Gimmese Smart, want die hebben door corona niet genoeg kunnen repeteren om een waardig optreden neer te zetten.

Geen polonaise, maar tango

En dus zorg het muzikale duo Bert en Ria voor de muziek. ,,65-plussers gaan niet meer zo snel in de polonaise, dus we zorgen ook voor een tango en een wals tussendoor”, vertelt Bert van Houten. De prins en prinses komen de looie medaille uitreiken aan de mooist verklede persoon en er is een blaaskapel. ,,Dan is het inmiddels zes uur, dan is het wel afgelopen. Zo gaat dat in een dorp.”

Geen feesttent

In Krabberdonk (Den Dungen) was het te kort dag voor de cafés, die zich verenigd hebben in Horeca United, om het gezamenlijke feestterrein achter Boer Goossens te realiseren. Het is dit jaar ieder voor zich, net als vroeger. Majorcabar organiseert geen carnavalsavonden, maar blijft open als restaurant. Bij Boer Goossens moeten ze de knoop daarover nog doorhakken.

Volledig scherm In aantal cafés in Den Dungen hebben normaliter met carnaval een gezamenlijk feestterrein ‘Krabberdorp’ op het parkeerterrein bij Boer Goossens. © Marc Bolsius/Fotoburo Bolsius

In Indegat (Boxtel) dit jaar geen openbare activiteiten met de prins, maar wel feest voor de jeugd. De organisatie van Kwekpoel, een groot feest in sporthal De Dommel bij het Baanderheren College met iedere dag zo'n duizend kinderen, is druk bezig om binnen twee weken een programma in elkaar te draaien. Ook de allerkleinste, de donseendjes, hoopt de organisatie een dagdeel te kunnen vermaken.

En voor de jeugd tot zeventien jaar is er zaterdag tot en met zondag Duckout in Sportcomplex De Braken.

Last-minute feest in Liempt

Dan naar Liempde, ofwel Ploegersland. Daar wordt last-minute nog van alles geregeld voor jong en oud. Van vrijdag tot en met zondag kunnen kinderen uit groep zes, zeven en acht terecht in het zaaltje bij Het Wapen van Liempde om te hossen.

Op zondag wordt het ‘chaos’ in Het Wapen. GAOS, de Jeugdcommissie van De Ploegers en de Bende van Twijfel presenteren dan een hele dag carnavalsactiviteiten. Om elf over half elf begint de dag met een ‘Illegale Kolderzitting’. Het programma loopt door tot in de avond.



