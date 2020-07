Crisis in bestuur van Voedselbank Boxtel, eten wel gewoon uitgedeeld

BOXTEL - Een machtsstrijd in het bestuur, een korte werkonderbreking onder vrijwilligers; er is grote beroering bij Voedselbank Boxtel en omgeving. De voorzitter is per direct opgestapt.

Ook al is er een hoog opgelopen conflict in het bestuur van de Voedselbank Boxtel en omgeving, waardoor de voorzitter is opgestapt: de tweehonderd cliënten krijgen gewoon hun voedselpakket uitgedeeld. Dat zeggen niet alleen ex-voorzitter Arjen Witteveen, maar ook de vier nog zittende bestuursleden en de vrijwilligers. De Boxtelse vrijwilligers hielden vanmiddag een korte werkonderbreking om hun steun aan de opgestapte voorzitter duidelijk te maken. ,,Hij ís de voedselbank.”

Boxtelaar Witteveen, zeven jaar voorzitter, is het niet eens met de koers die de overige vier bestuursleden op willen. Secretaris Jan Balk, tien jaar onbezoldigd bestuurder verwoordt die nieuwe koers: ,,We zijn de laatste jaren sterk gegroeid, zowel wat cliënten als vrijwilligers betreft. En er zijn steeds meer eisen gekomen over voedselveiligheid, regels van de arbodienst en nu weer vanwege corona. Dat betekent dat we onze organisatie professioneler willen opzetten en taken duidelijker verdelen. Hoe we dat doen en het tempo waarin heeft tot een meningsverschil binnen het bestuur geleid. Dat is geëscaleerd.”

De laatste druppel

Witteveen wil de veranderingen minder snel en minder strikt doorvoeren. Daardoor kwam hij lijnrecht tegenover het kwartet medebestuurders te staan. Twee van hen wilden opstappen, waarop Witteveen ervoor koos om te vertrekken. Hij houdt het bij een korte verklaring: ,,Ik heb een andere kijk op hoe je deze vrijwilligersorganisatie het beste kan besturen. Dat verschil voelde ik al vaker. Daarom trek ik me terug.” Beide partijen spreken van de spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen.

Volledig scherm In coronatijd kreeg de Voedselbank nog veel etenswaren van het personeel van horecazaak De Rechter in Boxtel. De horecamedewerkers gaven de fooienpot aan het goede doel. Van het geld werd eten gekocht. Arjen Witteveen staat vierde van rechts. © Anne Maas

Sfeer aan het verpesten

De Voedselbank is actief in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en in Sint-Oedenrode. Er komen zo’n tweehonderd huishoudens wekelijks een voedselpakket halen. De Voedselbank heeft ongeveer negentig vrijwilligers. Witteveen lijkt de meerderheid van de Boxtelse vrijwilligers achter zich te hebben, aldus een van deze medewerkers, die anoniem wil blijven. ,,We hebben geen stemming of zo gehad. Maar voor ons ís Arjen Witteveen de Voedselbank. Hij is altijd op de werkvloer aanwezig, is heel erg betrokken bij ons als vrijwilligers. De anderen besturen op afstand, heel zakelijk. Ze zijn nu de sfeer aan het verpesten.”

Lijmpoging

De resterende bestuurders overleggen op korte termijn met de coördinatoren van de Voedselbank hoe het nu verder moet. Balk houdt alle opties open, zoals een directe lijmpoging met Witteveen of de inzet van een bemiddelaar. Hij sluit zelfs niet uit dat, als Witteveen brede steun krijgt van de medewerkers - ook in Sint-Oedenrode, Den Dungen en Biezenmortel - de opgestapte voorzitter terug komt en de rest van het bestuur opstapt.

Volledig scherm Het pand van de Voedselbank in Boxtel, voor zorgcentrum Het Wereldhuis. © Voedselbank Boxtel