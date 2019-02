Crisis rond burgemeester Haaren ‘komt door oud zeer’

Volgens haar is de kiem voor het conflict gelegd in de vorige bestuursperiode. Toen zaten de partijen van de vier wethouders Carine Blom, Adrienne Verschuren (beiden Progressief '96), Martien Vromans en Harry van Hal (beiden CDA) nog in de oppositie.

Na de verkiezingen van maart 2018 vormden Progressief en CDA de coalitie. ,,Wat er precies is gebeurd tussen hen weet ik helaas niet, maar ik weet wel dat het gebotst heeft in de vorige periode", aldus Pijnenburg.