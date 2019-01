Cultuurverbinder Romijn Conen kan maar weinig fout doen in Boxtel

Wie bedenkt een stadslogo voor Meierij­stad?

15:19 VEGHEL - Citymarketing, oftewel het promoten van de gemeente; Meierijstad is er druk mee bezig. Met inwoners uit alle kernen is inmiddels al nagedacht over hoe Meierijstad zich naar buiten toe zou moeten profileren. Een eerstvolgende bijeenkomst rond dit thema is op woensdagavond 20 februari tussen 18.30 en 20.30 uur. Dan is er een inloopavond in het gemeentehuis aan het Stadhuisplein in Veghel.