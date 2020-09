Cuypersgenootschap wil met Gestel praten over sloop Blauwe Scholk

DEN DUNGEN - De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, spreekt in een brief haar zorgen uit over de voorgenomen sloop van De Blauwe Scholk, de vroegere Mariaschool in Den Dungen.

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de ‘club van mensen’ die in Den Dungen De Blauwe Scholk willen redden van de slopershamer. Het Comité Behoud Blauwe Scholk kreeg al ruggensteun van de Heemkunde Op Die Dunghen en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant. Nu sluit zich ook het Cuypersgenootschap aan, een stichting die zich landelijk inzet voor het behoud van monumenten.

Beeldbepalend erfgoed

,,Met de sloop van dit gebouw dreigt belangrijk en voor het dorp beeldbepalend erfgoed verloren te gaan. Dat is zeer ongewenst en ook onnodig. Wij spreken dan ook nadrukkelijk onze steun uit voor het verzet tegen sloop vanuit het dorp. Tevens verzoeken wij u om per direct de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument, middels de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017.”

Meisjesschool

In 1868 liet het kerkbestuur van Den Dungen een klooster bouwen waarin ook een gemengde kleuterschool en een 2- klassige meisjesschool gevestigd waren. De leerplichtwet van 1900 had tot gevolg dat de ouders hun kinderen niet meer thuis konden houden, en door een toename van de bevolking, steeg het aantal leerlingen tussen 1900 en 1905 met ongeveer 30.

Rond 1902 in gebruik genomen

Daardoor was de 2-klassige school te klein geworden en liep het bestuur rond met het plan om een nieuwe school in de buurt van het klooster te bouwen. Daarom werd in 1901 besloten om aan de Bosscheweg een stuk land te kopen. Vermoedelijk is de school na de zomervakantie in 1902 in gebruik genomen. Omstreeks 1917 zag het kerk-schoolbestuur dat een school met drie lokalen en gecombineerde klassen verre van ideaal was voor het geven van goed onderwijs.

Holle vloeren

Daarom werd in besloten de school met drie klassen te vergroten. Het duurde echter nog tot 1919 alvorens de plannen werden gerealiseerd. Er werd besloten dat er op de bestaande school een verdieping zou worden gebouwd. De eerste uitbreiding van de school is ontworpen door de belangwekkende architect Cornelis van Hoof. Eind 1920 werd door aannemer Fr. Van Lieshout uit Den Dungen met het werk begonnen. De Zuid Nederlandse Betonmaatschappij in Den Bosch leverde de holle vloeren, de trappen en het bordes van gewapend beton. Dit was toen nog een zeer moderne manier van bouwen. In 1925 volgde nog een tweede uitbreiding.

Cultuurhistorische waarde

Het Cuypersgenootschap constateert dat het gebouw vanwege haar historie en karakteristieke en vrij gaaf behouden architectuur een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische waarde bezit. ,,Tevens is het gebouw een beeldbepalend element in de dorpskern. Het is van groot belang om dit erfgoed te behouden voor de toekomst. Overal in Nederland zijn vergelijkbare (school)gebouwen met succes herbestemd tot bijvoorbeeld woningen, een maatschappelijke voorziening of bedrijfshuisvesting.”

Met BOEi optrekken

Het genootschap schrijft verder: ,,Wij zien niet in waarom dit hier niet mogelijk zou zijn. Het gebouw kent weliswaar achterstallig onderhoud, maar over het algemeen is de conditie nog goed. Er is geen enkele reden tot sloop. Wij adviseren de gemeente dan ook om het behoud en hergebruik van de school serieus te onderzoeken en daarbij experts op dit gebied te betrekken. Wij denken dan aan een organisatie als BOEi of een vakkundig architect.”