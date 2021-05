D66 Meierijstad heeft nieuwe lijsttrekker: Gertjan Hobert uit Veghel

Nooit meer nasi, wist Ton (84), toen hij vanuit Indonesië naar Nederland kwam: ‘Ik heb het in mijn pleeggezin inderdaad nooit gehad’

2 mei BOXTEL - Het was op een zaterdagochtend en het was pokkeweer, dat weet Ton Verheijen uit Boxtel nog over het moment dat hij vanuit Indonesië in Nederland aankwam. Dat was op 5 mei 1951, nu 70 jaar geleden. Op de vlucht voor de onrust en het geweld in zijn geboorteland. ,,Ik was daar zo angstig, zo bang.’’