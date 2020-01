D66 Oisterwijk gaat alleen verkiezingen in, Haarenaar beoogd kopman

Zo ziet 't Dommeltje in Boxtel eruit na de verwoesten­de brand: 'We willen graag opnieuw bouwen’

10:10 BOXTEL - Als de puinhoop van de brand bij ‘t Dommeltje in Boxtel straks is opgeruimd, moet er een nieuw bedrijf uit de as herrijzen. John en Hanny van Hal (beiden 43) tellen hun zegeningen. ,,Blij dat we het na kunnen vertellen.”