D66 wil reden weten van stoppen cultuurverbinder

Hebben varkens in stal Boxtel dierenziek­te opgelopen? Bloedprik­ken moet duidelijk­heid geven

13:09 BOXTEL - Een bloedprik bij de varkens van de bezette stal in Boxtel bepaalt maandag mogelijk de toekomst van de dieren. Het is drie weken geleden dat meer dan 150 activisten de varkensstal in Boxtel binnendrongen en bezetten. Geen dier mocht de stal verlaten, omdat risico op besmetting met een dierenziekte nog steeds aanwezig is.