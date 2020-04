Daar gaat de jaarlijkse selfie van Boxtelaar Ruud van Casteren met prins Maurits

BOXTEL/DEN BOSCH - Ruud van Casteren is er ál-tijd bij als de koninklijke familie tijdens Koningsdag een stad of dorp aandoet. Kijken of-ie een selfie kan scoren met prins Maurits. ,,Dat is gewoon een leuke vent.’’ Maar dit jaar dus geen kiekje samen. ,,Logisch dat het niet doorgaat, maar ik val wel in een enórm zwart gat.’’

Koningsdag in Maastricht. Dat wás te doen geweest ’s ochtends vroeg met de auto vanuit Boxtel. ,,Komt de koninkijke familie in Groningen, zoals twee jaar geleden, dan ga ik al de avond van tevoren die kant op’’, zegt Ruud van Casteren (57). ,,Mijn vriend Joan zou dit jaar voor het eerst meegaan. We zijn al wel samen naar Prinjesdag geweest. Voor mij was dat de 25ste keer of zo.’’

Volledig scherm Oranjefan Ruud van Casteren uit Boxtel (rechts) met zijn vriend Joan van Grinsven bij Paleis Noordeinde tijdens Prinsjesdag 2019. Koningsdag 2020 in Maastricht zou hun eerste samen worden. © Privé-collectie Ruud van Casteren Hun eerste Koningsdag samen brengen ze noodgedwongen thuis op de bank in Boxtel door. Het huis versierd met de nationale driekleur en oranje vlaggetjes en een foto van de koning en de koningin voor het raam. Beetje tv kijken, iets ‘oranjes’ aantrekken, iets ‘oranjes’ eten ook en dat is het wel zo’n beetje. ,,Misschien dat we nog een stukje gaan wandelen. Een beetje saai allemaal.’’

Koningsdag kan hij normaal gesproken uittekenen. Waar de Koninklijke familie gaat, gaat hij. ,,Alleen 2002 ging niet door, vanwege de mkz-crisis.’’ En nu dus dankzij corona. ,,Heel dubbel, heel vreemd. Heel begrijpelijk dat het niet doorgaat, maar ik val wel in een enórm zwart gat.’’

Quote Koningsdag is een dag van Nederland, die laat zien dat we een eenheid vormen. Hoe we één zijn. Ruud van Casteren ,,Ik hou van geschiedenis en van de monarchie. Ik vind het goed wat de koning en koningin doen, al ben ik het niet overal mee eens, zoals met het salaris van onze kroonprinses’’, aldus Van Casteren, acoliet in de Sint-Jan en lid van het Boxtelse gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. ,,Koningsdag is een dag van Nederland, die laat zien dat we een eenheid vormen. Hoe we één zijn.’’

Waar hij zich niet druk over hoefde te maken dit jaar, is de stress van het vinden van een gunstige plek langs de route. ,,Op het einde is de koninklijke familie het langst aanwezig. Meestal lukt het om ze zelf te feliciteren.’’

En om een selfie te maken met prins Maurits. ,,Vorig jaar is dat niet gelukt. Maar een keer of zes wel. Hij is vrolijk, spontaan en sympathiek. Gewoon een leuke vent.’’ En hij heeft de looks, toch? ,,Zeker. Hij ziet er hártstikke leuk uit. Marilène is ook een leuke en vlotte vrouw. Ik was er ook bij toen ze trouwden.’’