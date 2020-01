Daar stond feestzanger Kapalone uit Gemonde, te zingen op een hardcore festival

Meer dan vijftig teams krijgen uitslag van Skèndelse Kwis

12 januari SCHIJNDEL - In een bomvol Spectrum in Schijndel werden zaterdagavond de winnaars van de Skèndelse kwis bekendgemaakt. En kwamen de antwoorden op de vragen en de opdrachten die in het boekje stonden dat zaterdag 28 december in ‘t Spectrum door de deelnemende teams werd opgehaald.