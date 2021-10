Dag bouwput! Eindelijk weer door het centrum van Boxtel lopen, fietsen en rijden

Na laatste eredienst is hoofdge­bouw Kentalis gesloten voor doven

11 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Voor een stil en haast intiem vaarwel aan het zo vertrouwde hoofdgebouw van Kentalis verzamelde zich afgelopen zaterdagmiddag een kleine groep doven voor een viering in de kapel van de vroegere meisjesafdeling. De allerlaatste voor oud-leerlingen en -bewoners. Na 111 jaar is het hele gebouw definitief niet meer beschikbaar voor doven. Want binnenkort is de kapel officieel aan de eredienst onttrokken, zoals het heet in kerkelijk idioom. Een veertigtal doven beleefden dit historische en gevoelige moment mee.