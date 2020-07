Dag tapkraan, hallo keuken: bekend Boxtels café De Adelaar klaar om bewoond te worden

BOXTEL - Waarom trouwen in de Heilig Hartkerk? Omdat De Adelaar aan de overkant is en daar gaan we het feestje bouwen! Het is een van de vele anekdotes over het voormalige café in Boxtel. Na meer dan een eeuw heeft de tapkraan er nu plaats gemaakt voor een keuken.

Het karakteristieke afdak bij de voordeur is nog in tact. Opgekapt zelfs. De muurijzers sieren nog de flink verbeterde gevels en in de muur aan de Pastoor Erasstraat is een plaat ingemetseld die herinnert aan wat het pand ooit was. Voor de rest is het roemruchte café De Adelaar verleden tijd.

Twee jaar geleden ging de deur van het Boxtels etablissement op slot. Na zo'n 113 jaar dienst te hebben gedaan als kroeg. Partycentrum De Adelaar, zoals de laatste naam luidde, is inmiddels verbouwd tot vier fraaie woningen. Die de komende weken in gebruik zullen worden genomen door de nieuwe bewoners.

Geen kwestie van platgooien

,,We bekijken of we aan de gevel nog een plaat kunnen bevestigen met de historie van het pand en ook de hekjes onder het afdak komen terug", zegt Raymond van Krieken van projectontwikkelaar Sellenra uit Eindhoven. Het was voor Van Krieken een bijzonder project.

,,Als je aan zo'n klus begint, dan weet je dat het om een plek gaat die voor Boxtel betekenis heeft. Dat het geen kwestie is van platgooien en nieuwe woningen bouwen.”

Dat laatste kon sowieso niet, want de voornaamste eis van de gemeente was dat het straatbeeld overeind moest blijven. Café De Adelaar bepaalt namelijk al decennia lang het beeld van de hoek Pastoor Erasstraat-Baroniestraat.

Tegenover de monumentale Heilig Hartkerk, die inmiddels ook is gesloten en waarvoor ook een plan klaar ligt er woningen in te maken. Met de Boxtelse architect Cleem Snijders kwam Van Krieken al snel tot een mooi voorstel, dat ook in goede aarde viel bij de gemeente.

,,Wij hebben in feite deze klus in anderhalf jaar geklaard. Dat is inderdaad snel en was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de gemeente.”

De Adelaar, in 1905 gebouwd in opdracht van de familie Adelaars, was een fenomeen in Boxtel. © Heemkunde Boxtel

De Adelaar, in 1905 gebouwd in opdracht van de familie Adelaars, was een fenomeen in Boxtel. Tal van Boxtelaren kwamen er. Om een potje te biljarten, maar ook voor trouwerijen en uitvaarten. De zalen boden onderdak aan talloze clubs. De duivenvereniging, de wandelclub, Heemkunde Boxtel gaf er lezingen, carnaval vierde er hoogtijdagen en zelfs Brabants Dagblad organiseerde er verkiezingsdebatten.

,,Het is mooi ook", zegt Van Krieken. ,,Iedereen die hier komt om te werken of anderszins, heeft zijn eigen verhaal over het pand. Het lijkt soms of iedere Boxtelaar om welke reden dan ook hier ooit is binnen geweest.”

Laatste biertje van de tap in 2018

De laatste uitbaters, de familie Geerts, stopten in 2018. Eigenaren Frank en Cees van der Sloot, telgen van de familie die De Adelaar zo'n veertig jaar runde, verkochten het pand daarop aan Sellenra.

,,De flessen stonden als het ware nog op tafel", zegt Van Krieken. De toog heeft inmiddels plaats gemaakt voor de keuken. Het pand is binnen onherkenbaar verbouwd tot vier fraaie woningen. ,,We zijn er trots op dat we er dit samen met de bewoners van hebben kunnen maken. En daar wordt uiteraard op gedronken bij de officiële oplevering."