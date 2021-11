Dag uit huis vanwege legionella in Schijndel: 'We hebben al genoeg ellende met die corona’

Legionella in Schijndel: dit is het en dit kun je ertegen doen

SCHIJNDEL - Na een legionellabesmetting in Schijndel zijn deze week één persoon overleden en tien anderen in het ziekenhuis beland, zo bleek donderdag. Het is een gevaarlijke ziekte die in het water kan zitten. Wat is legionella en wat kan je ertegen doen?

14:34