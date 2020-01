Dagje kijken op de ‘dierenbrug’ de Mortelen tussen Boxtel en Best

Er is een paar jaar gewerkt aan de natuurbrug, werk dat nu en dan even stil kwam te liggen door wat tegenslagen in de planning. Maar nu is de brug klaar. Eenmalig mogen mensen boven op de natuurbrug een kijkje komen nemen, daarna is de brug het alleenrijk voor de dieren van Het Groene Woud.

Pendelbus rijdt op en neer naar de brug

Brabants Landschap organiseert in samenwerking met ProRail een open dag op zaterdag 8 februari 2020. ,,Iedereen die wil, kan een kijkje komen nemen. Het is midden in de natuur, dus kom op de fiets, of parkeer je auto bij de toekomstige Natuurpoort Het Groene Woud in De Vleut in Best en rijd mee met de pendelbus", zo nodigen ProRail en Brabants Landschap het publiek uit.

Laarzen mee naar nat gebied

De natuurbrug De Mortelen is 8 februari van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Praktische informatie. De locatie is op 8 februari alléén bereikbaar per fiets of te voet. ,,Vanwege de zeer beperkte ruimte wordt gemotoriseerd verkeer niet toegestaan. Ook de Liempdsedijk in Oirschot blijft autoluw. Parkeren van auto’s kan op De Vleut, Hoek Koppelstraat / N619 in Best. Vanaf deze locatie worden pendelbussen ingezet die u naar de natuurbrug brengen en weer terug", adviseren ProRail en Brabants Landschap. Laarzen meenemen is ook het advies, omdat het gebied modderig en nat is.