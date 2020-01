Dak eraf bij De Huif: het slopen is begonnen in Sint-Michielsgestel

Het neerhalen van leegstaande gebouwen in Sint-Michielsgestel is begonnen. Ontmoetingscentrum De Huif doet de aftrap. Dit gemeenschapshuis geeft nu haar dak al prijs aan de grijper van sloper Gubbels uit Helvoirt. Maar weldra gaat ook winkelcentrum de Hoefijzer eraan en volgen de leegstaande bibliotheek De Brenthof en de oude supermarkt Emté. Er zijn al flinke gaten in de stoep gegraven om allerlei leidingen en kabels af te sluiten van de panden.

Hekken geplaatst voor de veiligheid

Om de sloopwerkzaamheden overal veilig te laten verlopen, zijn bij De Huif en de Hoefijzer inmiddels hekken geplaatst. Dat gebeurt later deze maand ook bij de Brenthof en Emté. Vrachtverkeer dat de afvoer van alle oude sloopmaterialen voor zijn rekening neemt, wordt via vier punten naar de bouwterreinen geleid. Dat gebeurt op de kop van de bocht in de Schijndelseweg bij het Dommelsch Huys om de oude bibliotheek te slopen, op twee plekken aan het Petrus Dondersplein om de Hoefijzer plat te gooien en achterom bij de nieuwbouw van Hof van Overkerck om uiteindelijk de Emté tegen de vlakte te krijgen.

Stukje omrijden

De sloop van alle vier de gebouwen neemt een aantal weken in beslag. Een en ander betekent ook voor fietsers hier en daar een stukje omrijden. Zo kun je de brug over de Dommel vanaf de Meander nog wel gebruiken, maar niet meer over het parkeerterrein van de Emté naar de winkels rijden. Daar staan bouwhekken. Dat wordt even omrijden over het asfaltpad naast de Dommel richting Dommelsch Huys of Ceintuurweg.