Dak eraf en verbouwen voor dorpshuis De Kei

Volop timmer-, zaag- en boorgeluiden in het leegstaande dorpshuis De Kei in Gemonde. De aannemer is begonnen aan een stevige verbouwing van het pand waar jarenlang Gemondenaren de deur plat liepen voor allerlei activiteiten, maar dat een paar jaar geleden de deuren sloot. Nu wordt het Gemondse gemeenschapshuis verbouwd tot zes sociale huurwoningen die straks een huur krijgen die niet boven de grens van 720 euro uit komt.

Stalen constructie voor draagvloer

Tijdje geen nieuwe woningen in Gemonde

De komst van zes nieuwe sociale woningen is een mooie stap voor de woningbouw in Gemonde. Want de bouwcijfers van de laatste jaren laten een wat mistroostig beeld zien. In 2012 en 2013 kwamen er geen woningen bij. In 2014 wel, dat waren er vijf. In 2015 en 2016 geen, in 2017 vier en in 2018 geen. In zeven jaar tijd dus maar negen woningen.