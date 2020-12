Dan maar een online TV-show voor Op Liemt Gemunt in coronatijd

De oplossing werd gevonden in 'De Grote online TV-show'. "Deze show vindt aanstaande vrijdag 18 december plaats in een studio in Haaren en is live te volgen via YouTube", vertelt Martien Roestenburg namens OLG. ,,Mensen spelen vanuit hun eigen huiskamer mee. Het wordt een avondvullend entertainmentprogramma van 2,5 uur. Er is een standaard draaiboek voor de show, maar wij hebben onze uitzending compleet 'verliempdst'. We gebruiken onder meer vragen die Durpskwis Liempde al had gemaakt, toen ook hun evenement niet door kon gaan."