Dansende nonnen in optocht in Schijndel

De Dundraaiers waren voorzien van grote trommels met daarop de speciale Schorsbosse carnavalsactiviteiten, zoals de boerenbruiloft en de carnavalsmis. The Voice of Schorsbos was zelfs in de stoet, compleet met draaistoelen en deelemers. En al vielen er soms gaten in de optocht, geen paniek, de opvuldames vulde ‘vakkundig’ de gaten op. De Skon Vrouwkes hadden hun opvolgers zorgvuldig in de kweekvijver verzameld: verboden te voeren.