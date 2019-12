Dartmarathon voor wat meer licht in leven van Mandy

Eerst maakten zij reclame voor glasvezel, nu balen ze ervan

10:29 SCHIJNDEL/VEGHEL - Niet gelijktijdig kunnen televisie kijken en internetten. Hilbert de Vries uit Schijndel heeft er helemaal genoeg van. Zeker nu de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Meierijstad met maanden is vertraagd. ,,Hier balen we stevig van.”