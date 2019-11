Dat Haarenaar eigen lijst D66 Oisterwijk gaat leiden nog geen uitgemaakte zaak

Daarmee blijven het ook bange tijden voor PrO. Die partij ontstond dertien jaar geleden als samenbundeling van PvdA, GroenLinks en D66. In de statuten is vastgelegd dat PrO ophoudt te bestaan zodra een van de drie eruit stapt.

Progressief'96

In september maakte de Haarense coalitiepartij Progressief’96 bekend dat ze in Oisterwijk wil gaan samenwerken met PrO, na de opsplitsing van Haaren per 1 januari 2021. Het dorp Haaren valt dan onder de gemeente Oisterwijk. Van Ginneken koos echter voor de partij - D66 - waarvan hij al langer lid is dan van Progressief’96.

Niet voor PrO

Samenwerking'95

De Haarense raadsleden van Samenwerking’95, een partij die in het dorp Haaren beter geworteld is dan Progressief’96, kozen er in oktober voor om in Oisterwijk met de PGB samen te gaan. Die partij heeft momenteel met zes raadsleden de grootste fractie in Oisterwijk. Het huidige raadslid Tom van Sprang, fractievoorzitter van Samenwerking’95, wordt gezien als een stemmentrekker in Haaren.