Dat laatste stukje van Liempds project voor ‘rolstoelvriendelijkheid’? Dat haalt het niet

Kunstgras jaagt Meierij­stad opnieuw op kosten

16 juli SCHIJNDEL/VEGHEL - Op kunstgras in Meierijstad lijkt een vloek te rusten. Na het kunstgrasdrama bij de voetbalclubs Avanti’31 in Schijndel en WEC in Wijbosch, krijgt de gemeente nu ook een flinke extra kostenpost voor kunstgrasvelden in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode voor hockey en korfbal. Tussenstand van de kosten: 1.694.500 euro.