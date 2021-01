Dat prachtige appartement met balkon in hartje Gestel gaat nog wel even duren: ‘Ik ben het al spuugzat’

Het kan nog wel eens een lange weg worden voordat daadwerkelijk de schop in de grond kan voor het nieuwe appartementengebouw de Raadskamer in het hartje van Sint-Michielsgestel. Een van de aspirant-kopers van een appartement in de Raadskamer Ton Spierings (74), is de moed inmiddels in de schoenen gezakt. ,,Dit is heel erg. We hadden zo gehoopt dat dit bouwplan er snel kon komen. En zo onze zinnen gezet op een prachtig appartement met balkon op het zuiden. Nu is het maar de vraag hoe dit verder gaat. Als ik eerlijk ben, dan zijn we het al spuugzat. Maar we houden toch een sprankje hoop dat het de goede kant op gaat.”