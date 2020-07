De Bossche bol is de corona-aerosol helemaal zat: ‘Oprotte gij’

Gewoonlijk draagt kunstenaar Guus Ong een schetsboekje op zak, als een tweede natuur om in zijn ogen opmerkelijke situaties en mensen te vereeuwigen. Deze week bleef het boekje thuis, in Sint-Michielsgestel. Met een goede reden, want Ong presenteerde in Hotel Central in boekvorm een nieuwe bundel illustraties, 'Ongezien'. Met een hoofdrol voor het zo actuele thema: corona.

Een van de nieuwe coronatekeningen uit het boek van Guus Ong.

En ‘Bossche kletsploajkes’

De 38 corona-illustraties - naast 49 Bossche Kletsploajkes - vervaardigde hij in opdracht van de lokale tv-zender DTV. Een taak die Guus Ong ditmaal noopte tot een geheel andere aanpak. ,,Inderdaad, dit keer was het echt spannend. Er was afgesproken dat ik vrijwel dagelijks zou leveren voor het programma 'Kijk op Corona' en 'Zomeren’ (producties van de Mediamannen red.). Werken onder tijdsdruk dus. Dat was nieuw voor me", aldus Guus Ong.

Voortdurend ging de cartoonist op zoek naar de relatie tussen corona en Den Bosch. ,,Soms leidt dat tot een snelle tekening die meteen raak is, bij andere kies ik ervoor om deze aan de tekentafel thuis uit te werken. Het houdt me wel de hele dag in mijn hoofd bezig."

Humor

Bij het resultaat constateert Frank Finkers, vermaard schrijver in het Bossche dialect, op de presentatiemiddag: ,,Als vanouds brengt Guus een dramatisch onderwerp en humor op een unieke manier bij elkaar. En wederom zien we zijn grote voorliefde voor het Bossche dialect."

Een liefde van al vele jaren. Die is ook bekend bij Karin Rademaker, eigenaar van Hotel Central, die uit handen van de tekenaar het eerste exemplaar mocht aannemen. Want juist vanuit deze locatie in hartje Den Bosch observeerde Ong in 1979 en 1980 zijn publiek nauwlettend. Vanaf hier legde Ong hun typische Bossche uitdrukkingen in fraaie lijnen vast.

Amerika

Guus Ong maakte in brede kring furore met zijn werk. In 1974 won hij in Knokke de eerste prijs bij de Wereldkartoenale, werkte voor het Amerikaanse 'The Cartoonist and Writers Syndicate', was vaste medewerker bij het dagblad 'The Chicago Tribune'. Daarnaast verschenen diverse boeken van Ong's hand. 'Ongezien' is te verkrijgen bij boekhandel Heinen en overige boekhandels in de binnenstad.

Illustratie Minneapolis van Guus Ong.