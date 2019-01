De Brabantse Kern met Pit: de Beweeg- en Kwiekroute in Helvoirt

HELVOIRT - De Beweeg- en Kwiekroute in Helvoirt gaat als Brabantse winnaar van de Kern met Pit door naar de landelijke finale in maart.

De Beweeg- en Kwiekroute werd eind oktober geopend. Een werkgroep trok de kar en zowat alle Helvoirtse instanties die met gezondheid en bewegen te maken hebben, gaven advies. In elke provincie is een trofeewinnaar gekozen. De Helvoirtse werkgroep krijgt voor het project 2.500 euro, 1.500 euro bovenop de prijs die alle inzendingen kregen.

Vette witte streep

De start en finishlijn van de beweegroute ligt op het parkeerterrein van de Leyenhof aan de Bloeijmanstraat. Een vette witte streep op het straatwerk geeft de looprichting aan richting de Hofpad. Later komt de route weer terug in de Bloeijmanstraat en loopt naar de Van Beringenstraat. Daar staan toestellen op het plantsoen. De volgende halteplaats is de rolschaatsbaan aan de Jonge van Zwijnsbergenstraat hoek Kerkstraat.

Via de Van Tilburgstraat loopt de route weer naar de Bloeijmanstraat via de Kloosterstraat naar de speelplaats van de basisschool. Over het trottoir naast de Leyenhof gaat de route naar het parkeerterrein en ligt de finishlijn naast de startlijn. De ruim twintig toestellen zijn gebruiksvriendelijk en ‘hufterproof’.

Oefeningen

De werkgroep van deze beweegroute heeft voor zowel jong als oud oefeningen bedacht bij de fitnesstoestellen. Er zijn ook specifieke oefeningen voor kleuters en voor ouderen. De route telt ruim 1500 meter en is bedacht om te bewegen, maar ook van de natuur te genieten.