‘De burgemeester’ van Haaren liep mee in Strûivendurp

6,5 hectare Liempdse grond wordt natuurge­bied Hooilanden De Scheeken

6:47 LIEMPDE - Met het ‘wiebelen’ van piketpaaltjes in de grond werd deze week aan de Vleutstraat in Liempde een groot groenproject van SPPILL in gang gezet. 6,5 hectare landbouwgrond wordt omgetoverd tot een natuurgebied met hooilanden.