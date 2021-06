De ‘buur’ op met de Herenboeren in Sint-Michielsgestel

,,Ik neem een proefabonnement.” Tonny Janmaat, woonachtig aan het Lindenplein, luistert belangstellend naar de uitleg over de duurzaam opererende coöperatieboerderij Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. ,,Ik hoorde er al veel eerder van, maar het was er nog niet van gekomen. Nu wordt het zo dichtbij georganiseerd dat het me wel heel gemakkelijk wordt gemaakt. Ik ben veel bezig met natuur en milieu, en daar past dit goed in.”

Buurtbewoners en herenboeren Ben en Gwen van Valkengoed staan de bezoekers te woord, samen met andere herenboeren. De sfeer op het grasveld is gezellig, en voor iedereen is er een bekertje appelsap van eigen teelt. ,,Een proefabonnement duurt acht weken en kost tachtig euro”, legt Gwen Valkengoed uit aan een groepje belangstellenden. ,,Deze manier van voedselteelt is circulair en duurzaam. En erg leerzaam voor kinderen om te zien waar het voedsel vandaan komt.”

Waarom haar echtgenoot Ben grijnst: ,,Toen we net meededen, riep een jongetje: ‘Mag ik de boom in om boerenkool te plukken?’ ”

Veel bezig met duurzaamheid

Ook Janmaats overbuurman, Gerard Haans, neemt een proefabonnement. ,,We zijn steeds meer bezig met duurzaamheid: zonnepanelen, een sedumdak en nu dit. Je breidt het steeds meer uit en het is ook leuk. Mijn overbuurvrouw Tonny en ik hebben al afgesproken dat we voor elkaar het groentepakket ophalen als de ander niet kan.”

En dat is ook de insteek van veel andere herenboeren en herenboeren in spé. ,,Ik heb ook zo’n informatiedag georganiseerd bij mij in de wijk in Vught,” laat herenboerin Marijn Bosma weten. ,,En nu hebben we een pick-up point in onze garage voor de herenboeren bij ons in de buurt. Zo verminder je ook het aantal autoritten naar de boerderij. Vught ligt natuurlijk wat verder weg dan Gestel.”

Zanderige groentes schoonmaken

Bezoeker Martijn Vincklaen Arriëns twijfelt nog. ,,Ik zit in een kookclub met herenboer André de Wilde. Mooi concept, duurzaam ook. Maar dat schoonmaken van de zanderige groentes, dat kost natuurlijk wel tijd.”

Dat kan Gwen van Valkengoed meteen ontkrachten. ,,Je bent op zaterdag inderdaad wat meer tijd kwijt met schoonspoelen en soms invriezen, maar je hoeft door de week niet meer naar de supermarkt.” Intussen staat Diany Stoel bij de informatietafel. ,,Ik hou van koken en van verse producten. En duurzaamheid is erg belangrijk. Even met mijn man overleggen. Ik denk wel dat we een proefabonnement nemen en daarna lid worden. Superleuk dit.”