De Club Van ... Bert Sterks: ‘Ik zorg dat het op Zegenwerp een beetje loopt’

,,Het woord Bertje is het meest gebruikte woord bij onze club”, zegt bestuurslid Ben van de Bogaard van SCG '18. ,,Bertje waar ligt dit? Bertje kun je dit misschien even doen? Hij is het cement van onze club. Bert Sterks (64) is voor velen dé clubman van de voetbalvereniging in Sint-Michielsgestel. ,,Een soort van manusje van alles", beaamt hij zelf.

Wat doe je dan allemaal?

,,De rommel van het weekeinde met de werkploeg opruimen, veldjes klaarzetten, doordeweeks scheidsrechters ontvangen, groot (veld)onderhoud, de ballen oppompen, toezicht houden en veel meer. Kortom, we zorgen er samen voor dat het bij onze 58 teams; zo'n duizend man en de tegenstanders een beetje loopt. Zondag vlag ik de vrouwenwedstrijd van mijn dochter Denah. Dat is heel leuk."

En dat allemaal in een modern sportpark.

,,Zonnepanelen op het dak, overal led-verlichting, geen gas, maar warmtepompen , het regenwater wordt afgevoerd naar de natuur. Kortom een dikke negen. Net geen tien. Ik kom wel eens bij nieuwere sportaccommodaties. Het is hier wel van 1996 hè."

Wat betekent voetbal voor je?

,,Ik heb m'n hele leven gevoetbald. Na school en na het eten ballen op het kermisterrein. Daarna vanaf mijn tiende tot een jaartje of achttien bij de jeugd en junioren van RKVV Gestel. Later in café-elftal 'De Woudse Boys'. Toen mijn dochter een jaar of twintig geleden bij RKVV Gestel ging voetballen, rolde ik er zo weer in. Ik doe nu iedere donderdagochtend nog aan walking football."

Is dat leuk?

,,Het eerste half uurtje oefenen we alle spieren met en zonder bal. Daarna doen we een partijtje. Je moet wandelen. Je mag niet rennen. Dat is best lastig. Vaak zijn het wat oudere heren en dames. Alles door elkaar. De derde helft met een bakje koffie is belangrijk. Een aanrader voor alle senioren. Je blijft er soepel van."

Waarom doe je het?