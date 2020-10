De donkere decemberdagen: geef Ome Wim gewoon een nepbaard met mondkapje

Schreeuw om woningen in Meierij­stad blijkt nóg luider, ‘Hoog tijd om nú veel meer te bouwen dus’

22 oktober SCHIJNDEL/VEGHEL - Al ruim vier jaar aan het wachten op een huurwoning of een bouwkavel? In Schijndel en Sint-Oedenrode is dat zeker geen uitzondering. En de kans is groot dat de wachttijden alleen maar verder oplopen. Het aantal inwoners van Meierijstad groeit de komende jaren namelijk veel harder dan werd verwacht.