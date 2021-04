De échte tippelaar vindt test voor tocht geen probleem, ’In Wassenaar kennen we elke boom al’

Frans Peters (81) uit Sint-Oedenrode had even getwijfeld. Hij is al meer dan 50 jaar lid van OLAT (voluit: de Ollandse Lange Afstand Tippelaars) en nog nooit moest hij zoveel moeite doen om mee te mogen wandelen aan de Lentetocht van deze zondag. ,,Maar eigenlijk was ik er al heel snel uit dat ik mee wilde lopen", zegt hij. ,,En dus ben ik met een bevriende wandelaar naar het Evoluon in Eindhoven gereden voor een test. Uiteraard was die negatief, want ik heb al twee prikken in mijn arm gehad.”