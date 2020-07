De een heeft Down de ander autisme: en samen wonen ze zo zelfstandig mogelijk

BOXTEL - Van woongemeenschap tot antikraak, van nestblijvers tot studenten: Ze delen geen bed, maar vaak wel een keuken, soms het sanitair, stukken van het leven. En deze zomer ook hun verhalen. Deze keer: de negen bewoners van Dolop.

De jongste was 17

Ruzies zijn er niet, vriendschappen des te meer. Vriendinnen Myrthe en Carlijne laten hun kamers zien. Die van Myrthe is kleurrijk, met kunst aan de muren, een eigen keukentje. Ze toont haar geliefde bed, vertelt dat ze daar 'graag en lang in slaapt'. Boven in de torenkamer, het appartement van Carlijne. ,,Het penthouse." Met vrolijke foto's, een kast bomvol kleren.

Boodschappen doen en weerbaar worden

De negen bewoners worden gesteund bij praktische zaken. De was doen, een planning maken, koken, boodschappen. Maar ook op sociaal emotioneel gebied. ,,We helpen ze bij het leren kennen en accepteren van hun eigen identiteit. En doen ons best om ze zo weerbaar mogelijk te maken. Alles is bespreekbaar en dat weten ze inmiddels ook."

Vertrouwen en verdriet

Er wordt heel wat afgelachen, door begeleiders en bewoners. Trots vertellen ze over hun werk bij de dagbesteding. Vaak in de horeca of de zorg. En 's avonds, dan gaan ze naar hun gezamenlijke, grote huis. Samen eten. Gezellig de dag doornemen. Soms samen The Voice kijken. ,,Of tegenwoordig We Want More", vertelt Evi.