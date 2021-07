‘De eenzaamheid stond op de gezichten te lezen’

Marijke Romijnders is namens de Schijndelse Stichting Broodnodig coördinator in de ontmoetingsruimte van Elisabethsdael in Boxtel. Daarnaast is ze werkbegeleider, kok in de keuken en zet ze allerlei activiteiten op voor de ouderen van het wooncomplex, dat voorheen van Zorggroep Elde/Maasduinen was. Romijnders is een echte duizendpoot en regelt dat alles op rolletjes loopt bij de ontmoetingsruimte.