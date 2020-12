De gemeente houdt op te bestaan, maar ze nemen Haaren mee in hun hart

COLUMN Idealere leraren dan gepensio­neer­den zijn er niet

12 december SCHIJNDEL/BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Een paar jaar geleden werden ze al ingezet om het lerarentekort mee op te vangen. En nu worden ze weer gevraagd om in te vallen voor juffen en meesters die met een snotneus thuis of uit voorzorg in quarantaine zitten. Je hoeft ze niet in te werken, ze zijn flexibel - want hebben zelf geen kinderen meer thuis - én ze hebben een schat aan ervaring. Zeg nou zelf, idealere leraren dan gepensioneerden vind je nergens.