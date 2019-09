De intimi van Van Gogh woonden ook in Helvoirt

Vincent van Gogh schrijft op 30 april 1874: ‘Als men waarachtig van de natuur houdt, dan vindt men het overal mooi, maar toch verlang ik soms zoo naar Holland en vooral naar Helvoirt. Die klare taal pende hij vanuit Londen, toen hij nog dolend was in zijn jonge leven, voordat hij de schilderskwast ter hand nam. Natuurlijk kende hij Helvoirt goed, want zijn ouders, broers en zussen woonden in het toen zo'n 1.400 zielen tellend gehucht. Vader Theodorus was er sinds oktober 1871 predikant. Vincent (1853-1890) logeerde er enkele keren in de jaren 1871-1875, als enige van de kinderen woonde hij bij de verhuizing uit Zundert naar Helvoirt niet meer thuis.