De Karin Bloemen van het Zuiden twee weken op een vlot over het kanaal, met hond Guus en een dixie

Nancy van Heeswijk leeft vanaf volgende week op het water en leeft van giften onderweg. Op een vlot maakt ze de waterreis van Den Bosch naar Veghel en dan helemaal via Eindhoven naar Tilburg. Op het vlot een kleine huiskamer onder doorzichtig zeil, een zitbankje en een wc.

Geen optredens, dan maar de boot opknappen

Normaal gesproken treedt ze als artiest op met cabareteske liedjes. Daar leeft ze van. Haar partner Frank Speetjens is geluidsman en technicus bij evenementen. Allebei zitten ze nu stil door de coronamaatregelen. Dus uitgerekend nu kunnen ze aan hun droom werken: het opknappen van de rondvaartboot de Waterengel, vernoemd naar een camping aan het Stieltjeskanaal, waar de boot vroeger voer.

Mooi idee voor ouderen met een rolstoel

Nancy van Heeswijk over die droom: ,,Frank en ik hebben al een tijdlang een klein bootje. Heerlijk is dat. Door onze drukke baan vergeet je wel eens te leven. Zo op het water even weg, dat is geweldig. En toen kwam dat idee. Wat zou het leuk zijn om zoiets ook voor ouderen te doen die van de rolstoel afhankelijk zijn. Op veel boten, daar kunnen die mensen niet op. Toen kochten we de salonboot de Waterengel, van een paar uit Helmond. Hij ligt nu hier in de loods bij Karel van de Loo in Sint-Michielsgestel. In september moet hij eruit zijn, want dan is de loods weer voor de bouwers van carnavalswagens.”

Op zoek naar centen

Er werd een ideële stichting opgericht: Stichting Goud voor Oud. En het werven van fondsen begon. Want zo’n boot opknappen vergt zeker 25.000 euro. ,,En dat geld hebben we niet. Zeker niet nu we allebei geen inkomsten hebben. En de fondsen zijn door de coronatijd niet zo actief met vergaderen en geld doneren. Dus moesten we iets anders verzinnen. Het wil niet zo vlotten, zei Frank, die al heel wat werk aan de boot heeft verricht. Toen kwam ik op het idee van het vlot trekken. Waarmee kun je dat beter doen dan met een vlot?”. lacht Nancy.

Nancy van Heeswijk bivakkeert met hond Guus vanaf komende maandag twee weken op een vlot, varend door de regio om geld op te halen voor De Waterengel

Dus wordt er deze week een vlot gebouwd door EasyFloat in Roosendaal. Actievoerend vaart ze met het vlot van Den Bosch naar Den Dungen, Bernheze, Schijndel, Veghel, Laarbeek, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven, Best, Oirschot, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg.

Quote Ik mag er geen evenement van maken Nancy van Heeswijk, De Waterengel

,,Overal leg ik een dag aan. Ik begin maandag bij Sluis 0 in Den Bosch. Een dag later bij de Dungense Brug en dan naar Bernheze en Schijndel. Ook in de haven in Veghel bij de Noordkade lig ik een dag. Zo vraag ik overal aandacht voor de verdere afbouw van de salonboot de Waterengel. Mensen kunnen een bedragje doneren via www.voordekunst.nl/projecten/10536. Ik maak er geen evenement van. Want dat mag niet. Dus staan we sporadisch bezoekers op het vlot toe.”

Grote werk aan boot is al gebeurd

Al het grote werk aan de rondvaartboot is inmiddels gebeurd. ,,Het was natuurlijk een drijvende badkuip. Met heel veel rot hout. We hebben de boot al helemaal gestript en met veel laswerk alweer casco gereed. Ook de motor is ondertussen bij een garage in de revisie. Het dak en de ramen moeten nog en uiteindelijk ook de inrichting met een barretje en wc en een dure rolstoellift. Als de corona straks voorbij is, dan kunnen we gaan varen met ouderen van allerlei zorginstellingen zoals zorggroep Elde Maasduinen, maar ook met die uit de regio Eindhoven, Helmond, Oirschot en Tilburg.”

