De Kleine Aarde in Boxtel breidt uit met hostel en B&B

VIDEOBOXTEL - 25 euro. Zoveel geld hadden studenten van het Summa College te besteden om de twintig kamers in het horecagebouw van natuurpark De Kleine Aarde in Boxtel te verfraaien. Per kamer, dat wel. Dat geld werd, geheel in lijn met de filosofie achter het park, besteed in kringloopwinkels. Dat is de nieuwe De Kleine Aarde: onderwijs, ondernemers en overheid werken er zo duurzaam mogelijk samen.