De Kleine Aarde in Boxtel wordt eetbaar

BOXTEL - Grote plannen waren er genoeg voor De Kleine Aarde 2.0 in Boxtel. Maar daar is er toch nog eentje bij gekomen: het ecopark moet eetbaar worden.

Een voedseltuin is er al zo’n drie jaar op De Kleine Aarde; die levert verse groenten voor de lokale voedselbank. En over een voedselbos is al vaker gesproken. Maar dat komt er toch niet, aldus coördinator Pim Ketelaars van De Kleine Aarde. ,,We hebben hier een groot perceel met veel groen en bebouwing. Het is geen bos en dat kan het ook niet worden. Een bos is gesloten. Wij zijn en blijven een park. En hopen straks een eetbaar park te zijn. Open voor iedereen. Waar iedereen gerust etenswaren kan plukken.”

Schenkingen

De eerste schetsen voor dit voedselpark zijn pas vrijdag 5 juni gezet. Waarmee Ketelaars wil zeggen: alles moet nog uitgewerkt worden, door Kleine Aarde Netwerk, samen met Martijn Ballemans van Puur Permacultuur en andere partijen. Een klein budget is er al, dankzij enkele schenkingen. Welke investering het voedselpark uiteindelijk vraagt, is nog niet bekend.

,,We willen het plan voor de zomer klaar hebben en later dit jaar met de realisering beginnen. Maar het wordt hoe dan ook een groeiplan. Iets van jaren”, verwacht Ketelaars.

Op het ecopark aan Het Klaverblad in Boxtel zouden onder meer walnoot- en hazelnootstruiken, bessenstruiken, allerlei fruitbomen en kruiden (bij) geplant kunnen worden. ,,En planten waarvan weinig mensen weten dat ze eetbaar zijn”, zegt Ketelaars. De horeca op het park gaat in ieder geval gebruik maken van de oogst uit eigen tuin.

Ook al is er nog veel niet bekend, Ketelaars kan iedereen alvast gerust stellen: er komt ‘een bijsluiter’ bij al dat eetbare goed op het park. ,,Via een folder, een app of uitlegborden. Want we willen niet dat mensen ziek worden doordat ze het verkeerde deel van een plant eten of iets niet goed bereiden.”

Toonaangevend

De Kleine Aarde was van begin jaren zeventig tot 2010 een bekend milieucentrum in Nederland. Nadat dat stopte, raakte het park van 27 hectare langzaam maar zeker in verval. Drie jaar geleden zetten tal van partijen hun schouders onder De Kleine Aarde 2.0, waaronder overheid, onderwijs en ondernemers. De Kleine Aarde moet weer een centrum voor vernieuwing, duurzaamheid en groene technologie worden en wonen, werken, leren en recreëren combineren. Er worden ook appartementen gebouwd. De ontwikkelingen gaan er echter trager dan velen, inclusief de deelnemende partijen, hadden gehoopt.