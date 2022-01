De klok rond sporten, het kan straks ook in Schijndel

Daar waar jarenlang de winkel Scapino was gevestigd in het pand Hoofdstraat 75A in Schijndel, wordt nu volop gewerkt aan de komst van Snap Fitness Schijndel. De Schijndelse broers Rik (23) en Tom (27) den Otter verwachten hun nieuwe sportschool op of rond 21 februari te kunnen openen.

Leden van Snap kunnen straks 24/7 komen fitnessen in de ruimte van 700 vierkante meter. ,,Onze leden krijgen allemaal een pasje waarmee ze binnen kunnen", zegt Rik den Otter. Snap Fitness is een Amerikaanse fitnessketen die actief is in twintig landen, met in Nederland circa tien vestigingen waaronder Den Bosch.

Rik den Otter: ,,Snap staat bekend als de buurtsuper onder de sportscholen. Vandaar dat wij ook graag in het centrum wilden zitten.”

Sportopleiding in Tilburg

De broers Den Otter fitnessen allebei al jaren. Ook hebben ze een instructeursopleiding bijna afgerond. Rik den Otter volgde tevens de sportopleiding Speco in Tilburg. Hij liep tijdens zijn opleiding stage bij Snap. Deze fitnessketen had enkele jaren terug ook al een pand in het centrum van Schijndel op het oog, maar de toenmalige franchise-ondernemer zag er uiteindelijk vanaf.

